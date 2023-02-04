انتقادات لبايدن بسبب "المنطاد الصيني".. و"الحلم الأوروبي" لأوكرانيا ما زال بعيدًا

تصدرت واقعة اختراق "المنطاد الصيني" المجال الجوي الأمريكي، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت، والتي أثارت تساؤلًا حول قدرة الدفاعات الجوية الأمريكية على التعامل مع مثل هذه الحوادث "السهلة"، الأمر الذي جلب أيضًا انتقادات واسعة للبيت الأبيض بسبب تعامله مع الأزمة.

ووسط أزمة دبلوماسية فورية، تناولت الصحف تقارير تكشف مدى استفادة الصين من إرجاء زيارة كانت مقررة إلى بكين من قبل وزير الخارجية الأمريكي، والتي خلصت إلى أن الوقت يمنح بكين الآن القدرة على التفاوض حول " 3 قضايا رئيسة" قبل عقد أي اجتماعات مستقبلية مع واشنطن.

على صعيد آخر، ناقشت الصحف مخرجات القمة الأوروبية في كييف، وسط تقارير تفيد بأن "الحلم الأوروبي" لأوكرانيا ما زال بعيد المنال بسبب قضايا الفساد الأخيرة، فضلًا عن تصعيد التوترات مع روسيا التي لا تزال تسيطر على أراض شرق وجنوب أوكرانيا.

"المنطاد الصيني" يثير غضب الأمريكيين

وسط تساؤلات واسعة حول ضعف الدفاعات الجوية لما يزعم أنه الجيش الأقوى في العالم، تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" حول ما إذا كان "المنطاد الصيني" الذي اخترق المجال الجوي الأمريكي ويحلق منذ الأربعاء، سيؤدي إلى تعقيد جهود إعادة العلاقات بين بكين وواشنطن؟.

وعلى الرغم من السبب المعلن من الجانب الصيني بأن المنطاد مخصص لرصد بيانات الطقس، تسببت الواقعة في أزمة دبلوماسية على الفور، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن البيت الأبيض أرجأ، إلى أجل غير مسمى، زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى بكين بزعم أن "السيادة الأمريكية تم انتهاكها بمنطاد كان يتسكع فوق البلاد".