المدعي الخاص بالتحقيق حول ترامب يستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بإفادته

ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020.

وكان ترامب مارس علنًا ضغوطًا على مايك بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرًا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

ودان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 هذه الأعمال، معتبرًا أنها "غير مسؤولة"، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.