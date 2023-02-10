المدعي الخاص بالتحقيق حول ترامب يستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بإفادته
استدعى المدعي الخاص المكلف بالتحقيق حول دونالد ترامب، نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، خصوصًا حول دور ترامب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس.
وقالت محطة "إيه بي سي" إن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس".
ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020.
وكان ترامب مارس علنًا ضغوطًا على مايك بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرًا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.
ودان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 هذه الأعمال، معتبرًا أنها "غير مسؤولة"، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه وزير العدل الأمريكي في تشرين الثاني/نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقد يحاول دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.
وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري، وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.