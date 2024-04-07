رفضًا للتجنيد.. "الحريديم" يهددون بإسقاط نتنياهو والصدام مع الجيش

هدَّدت الأحزاب الحريدية الائتلافية في إسرائيل بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال تمرير قانون التجنيد بصيغته الجديدة، والتي تحتم إلحاق أبناء هذا القطاع بالخدمة الإلزامية، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء السبت.

ونقلت الصحيفة تأكيد حزبي "يهدوت هاتوراه" و"شاس" المتشددين دينيًا، خلال اجتماع عُقِد في مجمع الهيئات الحكومية "الكرياه" في تل أبيب خلال الأيام الأخيرة، أنهما سيسقطان الحكومة لو أصرت على تمرير القانون.

وعُقِد الاجتماع بين ممثلي الحزبين وبين مندوبين من قبل وزير الدفاع، يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب، الوزير بلا حقيبة بيني غانتس.

ويمثل التيارات الحريدية البالغ تعدادها قرابة مليون و300 ألف نسمة بالكنيست والحكومة، حزب "يهدوت هاتوراه"، ممثل الحريديم الأشكنازي، ويمتلك 7 مقاعد بالكنيست، و"شاس" ممثل الحريديم الشرقيين، ويمتلك 11 مقعدًا بالكنيست، بإجمالي 18 نائبًا.