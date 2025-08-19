ماكرون يدعو لفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية

logo
العالم

"ليس أهلًا للثقة".. الرئيس الفنلندي يحذر من نوايا بوتين

"ليس أهلًا للثقة".. الرئيس الفنلندي يحذر من نوايا بوتين
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوبالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 12:24 ص

حذّر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في أعقاب مشاركته في البيت الأبيض  في اجتماع استضافه نظيره الأمريكي دونالد ترامب وشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس أهلًا للثقة".

وقال ستوب لصحافيين فنلنديين إنّه "نادرًا ما يكون  بوتين أهلا للثقة. لذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان يملك الشجاعة للحضور إلى مثل هكذا نوع من الاجتماعات. هل لديه الشجاعة للمشاركة في اجتماع ثلاثي (مع زيلينسكي وترامب)، أم أنه يحاول مرة أخرى كسب الوقت؟".

أخبار ذات علاقة

بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي

بوتين يبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC