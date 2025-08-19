"ليس أهلًا للثقة".. الرئيس الفنلندي يحذر من نوايا بوتين

حذّر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في أعقاب مشاركته في البيت الأبيض في اجتماع استضافه نظيره الأمريكي دونالد ترامب وشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس أهلًا للثقة".

وقال ستوب لصحافيين فنلنديين إنّه "نادرًا ما يكون بوتين أهلا للثقة. لذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان يملك الشجاعة للحضور إلى مثل هكذا نوع من الاجتماعات. هل لديه الشجاعة للمشاركة في اجتماع ثلاثي (مع زيلينسكي وترامب)، أم أنه يحاول مرة أخرى كسب الوقت؟".