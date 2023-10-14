محللون: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب مدن طاحنة في غزة

مع ترقب أن تشن إسرائيل هجومًا بريًا ضد قطاع غزة، مستخدمة قوات النخبة لديها، يتوقع محللون أن يتحول القطاع المحاصر الى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية.

ويوم أمس الجمعة، أمرت إسرائيل المدنيين في مدينة غزة بالنزوح باتجاه الجنوب، وجددت دعوتها، اليوم السبت، بـ"عدم الإبطاء" في الإجلاء.

ولا يترك هجوم، السبت الماضي، الذي شنه مقاتلو حماس، وهو الأسوأ في تاريخ إسرائيل، سوى قليل من الشكوك حول حجم العملية المقبلة.

ويرى محللون أن القصف الجوي المكثف الذي تقوم به إسرائيل منذ بدء عملية حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هو تحضير لهجوم بري كبير.

يقول أليكس بليتساس، الخبير في شؤون الدفاع بمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن، إن الضربات الجوية الحالية تهدف إلى "القضاء على قيادة وسيطرة حماس والقادة الرئيسين والأنفاق ومخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين، والمخاطر التي يتعرض لها أفراد الجيش الإسرائيلي خلال عملية برية".

وبالتالي، هناك احتمال بأن تنضم غزة، وهي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان في العالم، إلى قائمة المناطق الحضرية التي تحولت إلى أنقاض بسبب العمليات العسكرية، مثل الفلوجة في العراق العام 2004، والموصل في شمال العراق العام 2017، وماريوبول في أوكرانيا العام 2022.