محللون: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب مدن طاحنة في غزة
مع ترقب أن تشن إسرائيل هجومًا بريًا ضد قطاع غزة، مستخدمة قوات النخبة لديها، يتوقع محللون أن يتحول القطاع المحاصر الى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية.
ويوم أمس الجمعة، أمرت إسرائيل المدنيين في مدينة غزة بالنزوح باتجاه الجنوب، وجددت دعوتها، اليوم السبت، بـ"عدم الإبطاء" في الإجلاء.
ولا يترك هجوم، السبت الماضي، الذي شنه مقاتلو حماس، وهو الأسوأ في تاريخ إسرائيل، سوى قليل من الشكوك حول حجم العملية المقبلة.
ويرى محللون أن القصف الجوي المكثف الذي تقوم به إسرائيل منذ بدء عملية حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هو تحضير لهجوم بري كبير.
يقول أليكس بليتساس، الخبير في شؤون الدفاع بمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن، إن الضربات الجوية الحالية تهدف إلى "القضاء على قيادة وسيطرة حماس والقادة الرئيسين والأنفاق ومخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية ضد المدنيين الإسرائيليين، والمخاطر التي يتعرض لها أفراد الجيش الإسرائيلي خلال عملية برية".
وبالتالي، هناك احتمال بأن تنضم غزة، وهي واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان في العالم، إلى قائمة المناطق الحضرية التي تحولت إلى أنقاض بسبب العمليات العسكرية، مثل الفلوجة في العراق العام 2004، والموصل في شمال العراق العام 2017، وماريوبول في أوكرانيا العام 2022.
وفي العام 2014، شهد قطاع غزة معارك وقصفًا مدمرًا عندما حشدت إسرائيل 75 ألف جندي احتياطي لعملية استمرت 50 يومًا، وفق قول جون سبنسر، من معهد الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت".
لكن هذه المرة، استدعت السلطات الإسرائيلية 300 ألف جندي احتياطي.
من جانبه، يقول بيار رازوكس، من مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإستراتيجية: "سيرسل الإسرائيليون كل وحدات النخبة ومركباتهم المدرعة والمشاة وخبراء المتفجرات والكوماندوس والقوات الخاصة"، وسيكون لدى هذه القوات دعم من المدفعية والطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية.
ويوضح "رازوكس" أن الهدف الأولي قد يكون تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، وفصل رفح في الجنوب عن مدينة غزة في الشمال.
ويتوقع "عمليات مدعومة بالآليات والمدرعات للسيطرة على الطرق الرئيسة كما حدث في بيروت العام 1982، قبل هجوم منسق في كل الاتجاهات، برًا وبحرًا وجوًا".
ويرجح "رازوكس" أن يتمّ شن الغزو ليلًا، إذ إن حماس محرومة من الكهرباء، بينما المقاتلون الإسرائيليون مجهزون بأحدث أجهزة الرؤية الليلية التي تسمح لهم بالرؤية حتى من خلال الجدران.
"من منزل إلى منزل"
ورغم ذلك، فإن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي لا يقدم حلولًا سهلة، إذ يقول أندرو غالر، من شركة الاستخبارات البريطانية "جينز"، إن حرب المدن تشكل دائمًا "واحدة من أكثر البيئات التكتيكية واللوجستية تعقيدًا" لأي جيش نظامي.
ويعمل مقاتلو حماس في متاهة من الأزقة الضيقة وشبكة من الأنفاق، لا تستطيع أجهزة المخابرات الإسرائيلية كشفها إلا جزئيًا.
ويقول سبنسر: "في تاريخ حرب المدن، يمكن أن يستغرق تطهير مبنى واحد كنقطة حصينة أيامًا أو أسابيع أو أشهر".
وتزداد صعوبة العملية الإسرائيلية مع حقيقة أن حماس مدججة بالسلاح، وفي هذا الصدد يشير سبنسر إلى أن حماس نشرت، العام 2014 ما بين 2,500 - 3,500 مقاتل مجهزين بالصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية والبنادق الآلية والأسلحة الصغيرة.
ويضيف أن ترسانة الأسلحة لدى الحركة توسعت منذ ذلك الحين، لا سيما مع إضافة "مجموعة كاملة من الطائرات المسيرة - من الطائرات الانتحارية بدون طيار إلى العسكرية - والمروحيات الرباعية التجارية الجاهزة والمعدلة لإسقاط الذخائر".
ويواجه المدنيون في قطاع غزة وضعًا مأساويًا، حيث فرّ أكثر من 423 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، لكنهم لا يواجهون سوى خيارات قليلة للهروب مع إغلاق حدود غزة من جميع الجوانب.
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعلم أن إرثه السياسي برمته على المحك، هدفًا مبالغًا به.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي: "مثلما تم سحق داعش، سيتم سحق حماس"، وهو الهدف الذي يضع الجيش الإسرائيلي أمام معركة طويلة.
ويقول بليتساس: "الطريقة الوحيدة أمام إسرائيل لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية لحماس هي حرب المدن من منزل إلى منزل، ومن مبنى إلى مبنى".
ويضيف بليتساس: "قد يستغرق ذلك أشهرًا عدة، نظرًا لحجم غزة، وعدد الإرهابيين المستعدين للقتال، وحجم مخابئ أسلحة الإرهابيين، وحجم السكان المدنيين"، على حد تعبيره.