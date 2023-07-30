أوكرانيا: روسيا نفذت هجوماً صاروخياً على سومي

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا مساء يوم السبت مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "خلال مساء 29 يوليو، أصاب صاروخ للعدو مؤسسة تعليمية .. لقي مدني واحد على الأقل حتفه وأصيب خمسة آخرون".

وكانت القوات الروسية قد دخلت سومي بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، لكن القوات الأوكرانية تمكنت بعد ذلك ببضعة أسابيع فقط من استعادة السيطرة على المنطقة.

ونشرت الشرطة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيليجرام يظهر فيه شخص محمولا على محفة ومبنى منهار وأشجار مدمرة.

ضربات وقائية

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد قال في وقت سابق إن روسيا نفذت بعض الضربات الوقائية بعد "هجوم إرهابي" شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

ولقي زوجان روسيان حتفهما وأصيبت ابنتهما (14 عاما) بجروح الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بهجوم أوكراني متعمد.

وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بالجزء الخاص بمرور المركبات على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.