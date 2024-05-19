جرت وسط الضباب وفي غابة.. توقف عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

وأضاف "تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى منطقة فرزقان التي يعتقد أن مروحية الرئيس الإيراني تحطمت في غابتها، لكنه حتى الآن لم نصل إلى نتيجة".

وتابع "نظرًا لبعد منطقة الحادث المحتملة عن الطريق، كانت فرق الإنقاذ المكونة من ثلاثة أشخاص من طوارئ تبريز موجودة في المنطقة مع المعدات وتقوم بالتحقيق".