جرت وسط الضباب وفي غابة.. توقف عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني
أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مساء الأحد، بابك يكتابر ست عن توقف العمليات الجوية للبحث عن مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين في حكومته والتي تحطمت في وقت سابق من اليوم قرب مدينة تبريز شمال غرب إيران.
وقال يكتابرست للتلفزيون الإيراني بشأن آخر المستجدات للبحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي "منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الحادث توجهت مروحية الطوارئ الجوية إلى تبريز للقيام بعمليات الإنقاذ الجوي، لكن بسبب الضباب الكثيف لم يكن من الممكن تقديم الخدمة على الإطلاق، فتوقفت العمليات الجوية".
وأضاف "تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى منطقة فرزقان التي يعتقد أن مروحية الرئيس الإيراني تحطمت في غابتها، لكنه حتى الآن لم نصل إلى نتيجة".
وتابع "نظرًا لبعد منطقة الحادث المحتملة عن الطريق، كانت فرق الإنقاذ المكونة من ثلاثة أشخاص من طوارئ تبريز موجودة في المنطقة مع المعدات وتقوم بالتحقيق".
وقال سكان منطقة شمال ورزقان في مقاطعة أذربيجان الشرقية لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) إن الأصوات سمعت في هذه المنطقة قبل ساعة من الاعلان عن اختفاء مروحية الرئيس الإيراني.