استطلاعات: الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في اليونان
تصدَّر حزب رئيس الوزراء اليوناني السابق، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليميني نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت، اليوم الأحد، بفارق كبير عن منافسه اليساري، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، في نتيجة يفترض أن تضمن له غالبية مطلقة.
وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة الذي تولّى السلطة، منذ العام 2019 وحتى نهاية أيار/مايو، نال ما بين (40 - 44) %، وحلَّ في الصدارة أمام حزب سيريزا، بزعامة أليكسيس تسيبراس، الذي نال ما بين (16,1-19,1)%، وهي نتيجة أدنى للفصيل السياسي اليساري مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أُجري في 21 أيار/مايو.
وفي حال ثبتت صحة هذه النتائج، يكون المحافظون قد فازوا بفارق هو الأكبر لهم منذ نحو 50 عامًا، في تصويت كافأهم فيه الناخبون على إنعاشهم اقتصاد البلاد بعد أزمة ديون كبرى.
وميتسوتاكيس (55 عامًا)، خريج جامعة هارفرد الأمريكية، ويسعى إلى الحصول على ولاية ثانية من 4 أعوام، معوّلًا على تمكنه من قيادة البلاد للخروج من تبعات جائحة كورونا، وتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العامين الماضيين.
وفاز "ميتسوتاكيس" في الانتخابات التي أجريت، في 21 أيار/مايو، لكنه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة دون تشكيل تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجددًا إلى صناديق الاقتراع، ودعوة 9,8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.
وفي استحقاق أيار/مايو، حاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 أعوام 40,8% من الأصوات، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري الذي حاز 20% من الأصوات، فيما حل ثالثًا حزب باسوك كينال الاشتراكي، محققًا 11,5% من الأصوات.