بوتين: الحب أهم ما في الحياة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحدى العائلات الكبيرة "8 أطفال"، إنها منحت البلاد فرحة كبيرة بهذا الكم من الأبناء والبنات، وإنه لا يوجد ما هو أكثر أهمية من الحب في الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع بتقنية الفيديو مع العائلات التي حصلت على وسام "المجد العائلي"، حيث وعد الرئيس بأنه سيحاول لقاء العائلات الكبيرة شخصيًا إذا سمح جدوله بذلك.

وسأل بوتين الزوجة: كم عدد أطفالك؟، فأجابت: ثمانية، ثمانية فقط!

فقال بوتين: "لقد منحتم مثل هذه العائلة للبلاد، إنها فرحة عظيمة بهذا العدد من الأبناء. أعتقد أن ذلك مظهر من مظاهر حبكما المتبادل. لا يوجد ما هو أهم من الحب في الحياة".