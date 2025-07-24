مصابة بالسرطان.. معلومات جديدة عن المتهمة بمحاولة اغتيال نتنياهو

كشف الإعلام العبري اليوم الخميس، معلومات جديدة عن المتهمة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقدّم مكتب المدعي العام الإسرائيلي، لائحة اتهام ضد ناشطة سبعينية يُشتبه في تخطيطها لاغتيال نتنياهو، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي.

وقال أحد مساعدي المتهمة لقناة 12 العبرية، "إنها مصدومة تمامًا، القصة كلها سببها محادثة في غرفة المعيشة".

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ناشطة سبعينية

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن "المتهمة ناشطة بارزة في الاحتجاجات السياسية ضد الحكومة الإسرائيلية، وشُخِّصت مؤخرًا بمرض عضال، لذلك، قررت في قرارة نفسها اغتيال رئيس وزراء إسرائيل، مُضحيةً بحياتها في سبيل النضال ضد الحكومة، وبالتالي إنقاذ إسرائيل".

وحسب تصريحات لمعاونيها، فإن حالتها الصحية خطيرة، وقال صديق للمتهمة: "كأن أحدهم يقول: أريد سرقة بنك، هذا كل ما حدث". وأضاف: "لم تكن لديها نية حقيقية: لم تقم بأي عمليات مراقبة، ولم تشترِ أسلحة، ولم تتخذ أي إجراء ملموس كما يدعون".

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وتشير القناة العبرية لأقوال مقربين من الناشطة العجوز إنها عادت فور اعتقالها وقالت إنها "لم تكن تنوي اغتيال نتنياهو"، وإنها "ليست إيغال عامير قاتل اسحاق رابين".

وأضاف صديق المتهمة: إيغال عامير خطط، واشترى سلاحًا، ونفذ، بينما لم يحدث شيء هنا.