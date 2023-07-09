بولندا سلّمت أوكرانيا 12 مروحية من طراز "مي 24"

سلّمت بولندا، أوكرانيا، مؤخرًا، نحو 12 مروحية هجومية سوفيتية الصنع من طراز "مي 24"، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إنه لم يُبق حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مستودعاته نوعًا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهّد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16" الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر من أن طائرات "إف-16" في أوكرانيا "ستحرق" وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها.

وأكد بوتين أن هذه الطائرات ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية التي أرسلت لأوكرانيا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"