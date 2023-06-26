القوات الروسية تصد محاولات توغل أوكرانية في باخموت

صدَّت القوات الروسية محاولات توغل من قبل الجيش الأوكراني في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة "تاس" الروسية اليوم الأثنين.

ونقلت الوكالة عن ضابط في التشكيلات العسكرية الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك قوله "حاولت التشكيلات المسلحة الأوكرانية الهجوم على مدينة باخموت واستطاعت قواتنا صدَّها ".