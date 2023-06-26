عناصر بالجيش الأوكراني تتمركز بالقرب من باخموت
عناصر بالجيش الأوكراني تتمركز بالقرب من باخموت (رويترز)

القوات الروسية تصد محاولات توغل أوكرانية في باخموت

صدَّت القوات الروسية محاولات توغل من قبل الجيش الأوكراني في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة "تاس" الروسية اليوم الأثنين.

ونقلت الوكالة عن ضابط في التشكيلات العسكرية الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك قوله "حاولت التشكيلات المسلحة الأوكرانية الهجوم على مدينة باخموت واستطاعت قواتنا صدَّها ".

عناصر بالجيش الأوكراني تتمركز بالقرب من باخموت
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وأضاف: "القوات الجوية والمدفعية والصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت أضرارًا كبيرة بالقوات الأوكرانية بالعدة والعتاد، وأجبرتها على التراجع إلى نقاط تمركزهم الأصلية".

وأعلنت روسيا في أيار/ مايو الماضي، السيطرة بالكامل على مدينة باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي شهدت أطول وأعنف المعارك بالحرب الجارية منذ شباط/ فبراير 2022.

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