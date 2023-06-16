روسيا توقع اتفاقية مع إسرائيل لتوسيع قنصليتها في القدس

ووفقًا لبلدية القدس، "تم تصميم الفرع الروسي لتقديم خدمات قنصلية كاملة للمواطنين الروس في إسرائيل، وخاصة في منطقة القدس ومحيطها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية حاضرة في الاتفاق، وساعدت في المفاوضات، ورغم التوقيع ما زالت هناك بيروقراطية من المتوقع حلها خلال الشهرين المقبلين، وتتمثل في نزاع عقاري بين البلدية وروسيا حول المنطقة في مجمع مواقف سيارات "معلوت" في وسط المدينة، وساعد القرار الروسي بأن المجمع سيكون بمثابة فرع من فروع السفارة في حل النزاع.

وعلى الرغم من الاتفاق، فإن الحديث يدور فقط عن قنصلية وليس سفارة.