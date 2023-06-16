روسيا توقع اتفاقية مع إسرائيل لتوسيع قنصليتها في القدس
وقعت روسيا اتفاقية مع بلدية القدس، تقوم بموجبها بعملية توسيع وبناء فرع جديد لجناحها القنصلي التابع لسفارتها في إسرائيل.
وتم التوقيع على الاتفاقية فيما يعرف بـ"يوم القدس"، بحضور رئيس بلدية القدس موشيه ليون، والسفير الروسي أناتولي فيكتوروف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية سيرجي مكاروف، ولم يتم نشرها إلا بعد أن بقيت سرية لمدة شهر تقريبًا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووفقًا لبلدية القدس، "تم تصميم الفرع الروسي لتقديم خدمات قنصلية كاملة للمواطنين الروس في إسرائيل، وخاصة في منطقة القدس ومحيطها".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية حاضرة في الاتفاق، وساعدت في المفاوضات، ورغم التوقيع ما زالت هناك بيروقراطية من المتوقع حلها خلال الشهرين المقبلين، وتتمثل في نزاع عقاري بين البلدية وروسيا حول المنطقة في مجمع مواقف سيارات "معلوت" في وسط المدينة، وساعد القرار الروسي بأن المجمع سيكون بمثابة فرع من فروع السفارة في حل النزاع.
وعلى الرغم من الاتفاق، فإن الحديث يدور فقط عن قنصلية وليس سفارة.
وكانت السفارة الروسية في إسرائيل، قد صرحت في 18 مايو/ أيار، بأن "روسيا وبلدية القدس، وقعتا اتفاقية تسوية وبروتوكولًا بشأن تصحيح حدود وأراضي الجزء الروسي من القدس الغربية، وأن توقيع هذه الوثائق هو نتيجة لعملية طويلة بدأتها وزارة الخارجية الروسية، وسيتم استخدام الأرض، على وجه الخصوص، لبناء مجمع من المباني التي سيتم استخدامها لتلبية احتياجات فرع الجناح القنصلي لسفارة روسيا في إسرائيل".