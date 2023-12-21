بينهم أليكس صعب.. صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وفنزويلا

وتأتي عملية تبادل السجناء بعد موافقة الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر على تخفيف العقوبات المفروضة على النفط والغاز في فنزويلا بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقا مع المعارضة لإجراء انتخابات.

وقال بايدن في بيان "اليوم، أطلق سراح عشرة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا وهم عائدون إلى الديار"، مضيفاً أنّه "سعيد لأنّ محنتهم انتهت أخيرا".

وفي تصريح لصحافيين قال بايدن "يبدو أنّ مادورو يحافظ حتى الآن على التزامه إجراء انتخابات حرة" على النحو المتفق عليه في اتفاق تخفيف العقوبات. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنّ الصفقة توسّطت فيها قطر.

من جهتها، رحّبت فنزويلا بإطلاق سراح صعب. واعتبر الرئيس الفنزويلي الأربعاء إفراج الولايات المتحدة عن أليكس صعب أنّه "انتصار للحقيقة".

وقال مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس "أريد أن أرحّب بهذا الرجل الشجاع بعد 1280 يوماً من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة".

من جهته، شكر صعب مادورو وقال "اليوم، أصبحت معجزة الحرية، معجزة العدالة، حقيقة".

كذلك، قالت الحكومة الفنزويلية في بيان إنّ "إطلاق سراحه رمز لانتصار الدبلوماسية البوليفارية (الفنزويلية)".