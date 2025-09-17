لدعم إعادة الإعمار.. إطلاق صندوق أمريكي أوكراني لمشاريع المعادن الاستراتيجية

قال مسؤولون، الأربعاء، إن أوكرانيا ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (دي. إف. سي) ستلتزمان معا بتقديم 150 مليون دولار لصندوق استثماري مشترك، وهو جزء من اتفاق المعادن الذي أبرمته كييف مع واشنطن وجرى توقيعه في أبريل/نيسان.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان "قدمت دي. إف. سي التزامًا بقيمة 75 مليون دولار، وستقدم أوكرانيا مثله".

وقالت المؤسسة إن الاستثمار سيدعم إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا وسيعزز سلاسل توريد الموارد الطبيعية الأمريكية.

وقالت سفيريدينكو إن التركيز المبدئي سيكون على مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمعادن الأساسية.

وفي أبريل نيسان، وقعت أوكرانيا والولايات المتحدة الاتفاق الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح الولايات المتحدة الأفضلية في الاستفادة من مشاريع المعادن الأوكرانية الجديدة مقابل الاستثمار.

والولايات المتحدة هي المانح العسكري الرئيس لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. لكن ترامب قال بعد عودته للبيت الأبيض هذا العام إن بلاده يجب أن تحصل على شيء مقابل مساعداتها لكييف.