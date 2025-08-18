وزير الخارجية الألماني: الصين تزداد "عدوانية"

اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الاثنين الصين بالتهديد بصورة متكررة بتغيير الحدود "من جانب واحد" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا أن بكين "تزداد عدوانية".

وقال فاديفول من اليابان إن "الصين تهدد بشكل متكرر، وبصورة صريحة إلى حد ما، بتغيير الوضع القائم من جانب واحد وتغيير الحدود لتكون في صالحها"، مشيرا إلى سلوك الصين في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي.

وأفاد بعد محادثات عقدها مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا أن "أي تصعيد في هذا المركز الحساس للتجارة الدولية ستكون له عواقب خطيرة على الأمن العالمي واقتصاد العالم".

وفي بيان صدر الأحد قبل زيارة فاديفول إلى اليابان التي سيتوجّه بعدها إلى إندونيسيا، قال الوزير إن الصين "تؤكد بشكل متزايد على هيمنتها الإقليمية، وعبر قيامها بذلك، تشكك في مبادئ القانون الدولي".

ونقل البيان عن فاديفول قوله إن "سلوك الصين الذي يزداد عدوانية في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي يحمل تداعيات بالنسبة لنا في أوروبا: المبادئ الأساسية لعيشنا المشترك على المحك هنا".

وانتقد فاديفول أثناء المؤتمر الصحفي المشترك في طوكيو "دعم الصين لآلة الحرب الروسية" في أوكرانيا.

وأضاف "لولاه لما كانت الحرب العدوانية على أوكرانيا ممكنة. الصين هي أكبر مزوّد لروسيا بالمنتجات مزدوجة الاستعمال وأفضل زبون للنفط والغاز الروسيين".

كما أكد قبيل المحادثات المرتقبة في وقت لاحق الاثنين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولودمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، أن الضمانات الأمنية لكييف "ضرورية".

وذكر فاديفول بأن قمة ترامب الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا "أوضحت أنه من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، يتعيّن على موسكو أن تتحرّك. وإلى أن يحصل ذلك، ينبغي زيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك عبر تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا".

وأضاف أن محادثات الاثنين في واشنطن تتعلّق بتحديد "عناصر حل متفاوض عليه باتّجاه تحقيق سلام عادل لأوكرانيا".

وتابع أن التوصل إلى "ضمانات أمنية مؤكدة هو أمر ضروري لذلك إذ يتعيّن بأن يكون بمقدور أوكرانيا أن تدافع عن نفسها بفعالية حتى بعد وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام".