بزشكيان رئيسًا.. "تصور قاتم" لمستقبل السياسات الإيرانية

قدمت صحيفة "إنترناشيونال" الإيرانية، "تصورا قاتما" لمستقبل السياسات في إيران في حال فوز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة، إن بزشكيان لن يكون في حال فوزه، مؤثرا في السياسة الخارجية لإيران، مرجحة أن يكون أضعف وأقل فاعلية من روحاني.

وبحسب الصحيفة، يتميز بزشكيان بنهجه غير التصادمي ورفضه الانخراط في الهجمات الشخصية، وهو يركز على تنفيذ السياسات والقوانين القائمة، متجنبًا الخلافات.

وقالت الصحيفة: يدعي الرئيس السابق حسن روحاني (الذي يدعم بزشكيان) أن اثنين من المرشحين الآخرين، هما علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده، اختارهما مجلس صيانة الدستور لمهاجمة بزشكيان خلال المناظرات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول فرص بزشكيان في الفوز والتغييرات المحتملة التي يمكن أن يحدثها في السياسات الداخلية والخارجية.