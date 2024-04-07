تأهب أمريكي إسرائيلي لرد إيراني محتمل

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حالة التأهب القصوى، منذ يوم الخميس الماضي، استعدادًا لمواجهة ردٍ توعدت به إيران على غارة إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق، وفق صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت، الأسبوع الماضي، القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، ما أسفر عن مقتل قادة إيرانيين كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين في واشنطن والشرق الأوسط، يوم أمس الجمعة، القول: "إنهم يستعدون لرد إيراني محتمل على الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذت، يوم الإثنين الماضي، في دمشق".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه تم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة الأمريكية إن إسرائيل وضعت جيشها أيضًا في حالة تأهب قصوى.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه تم إلغاء إجازات الوحدات القتالية، وتم استدعاء بعض جنود الاحتياط إلى وحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين اثنين، طلبا عدم كشف هويتهما، قولهما إن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وإنه تم اتخاذ قرار بأن إيران يجب أن ترد مباشرة على هجوم دمشق لخلق الردع.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى سابقة رد إيرانية، بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، قبل 4 أعوام، حيث أطلقت إيران صواريخ على قواعد أمريكية في العراق، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي.

وبينت أن القرار النهائي بشأن توجيه ضربة لإسرائيل يقع على عاتق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.