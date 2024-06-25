جدل حول الهجرة وأوكرانيا.. ماذا أعدّ فيكتور أوربان لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي؟

بدأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان جولة أوروبية، لتسويق برنامج رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من تشديد إجراءات الهجرة والخلافات بشأن الملف الأوكراني.

وفي روما أطلع فيكتور أوربان رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على برنامج رئاسة المجر المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي قال إنه يركز على الهجرة غير الشرعية، والقدرة التنافسية لأوروبا، وانخفاض معدلات المواليد.

جولة أوروبية

وتأتي زيارة أوربان إلى روما في إطار جولته الأوروبية، والتي تقوده أيضا إلى برلين وباريس.

وتُعد الجولة بمثابة فرصة لأوربان للقاء قادة مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإطلاعهم على برنامج الرئاسة المقبلة للمجر؛ إذ من المقرر أن تتولى بودابست الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يوليو المقبل، وحتى نهاية السنة.

وفي حديثها عن برنامج الرئاسة، قالت جيورجيا ميلوني في نهاية الاجتماع إنها "سعيدة" بأن بعض القضايا المدرجة في البرنامج هي الأكثر اهتماما بين الدول الأعضاء، بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، ومعالجة انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت ميلوني إلى قضايا أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، التي تختلف وجهات نظر البلدين بشأنها.