"صيانة الدستور" لم يبحث انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

أكد هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أن المجلس لم يتلقَ حتى الآن أي دعوة من البرلمان لمناقشة مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال نظيف في مؤتمر صحفي السبت "لم يجرِ أي حديث مع مجلس صيانة الدستور حول هذا الموضوع حتى الآن. وفي حال كان هناك ما يستوجب حضور المجلس، فسيتم دعوتنا في حينه، وسنشارك وفق الإجراءات المعتادة".

وأضاف أن ما "يطرحه بعض النواب لا يزال في إطار مقترحات أو مشاريع قيد النقاش داخل البرلمان"، مؤكدًا أن المجلس سيتعامل مع أي قرار يُعتمد بشكل رسمي ويُحال إليه في أسرع وقت ممكن.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من عضوين، ويتمثل دورهما الرئيس في "مراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان الإيراني، والتأكد من توافقها مع الدستور والشريعة الإسلامية".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد النقاشات الداخلية في إيران بشأن الخطوات المحتملة للرد على الضغوط الغربية، ومن بينها تفعيل خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال استمرار الضغوط الأوروبية والأمريكية.

وصعّد نواب وشخصيات محسوبة على التيار المتشدد لهجتهم في الأيام الأخيرة، معتبرين أن استمرار ما وصفوه بـ "الابتزاز الغربي وتفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية" يبرر التفكير جديًا بالانسحاب من معاهدة "NPT".