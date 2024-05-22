الصين تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران‎

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع إيران، وحماية المصالح المشتركة، وبذل جهود من أجل السلام الإقليمي والعالمي.

وأدلى وانغ بالتصريحات خلال محادثات أجراها، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفري، خلال حضوره اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله إن "إيران فقدت قادة بارزين وفقدت الصين أصدقاء وشركاء مخلصين.

وأضاف: "في هذا الوقت العصيب، تقف الصين بثبات إلى جانب الأصدقاء الإيرانيين"، في إشارة منه إلى وفاة الرئيس الإيراني وعدد من المسؤلين الكبار في تحطم المروحية.