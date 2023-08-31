إسرائيل تحذر مواطنيها من "الاستهداف الخارجي" بالتزامن مع الأعياد اليهودية

حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى "دول عدة"، وعلى رأسها إيران؛ خشية أن يشكّلوا هدفًا لـ"الاستهداف الخارجي"، وذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

ودعا بيان صادر عن "شعبة محاربة الإرهاب" في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، المواطنين إلى الامتناع عن السفر أو توخي الحيطة والحذر لدى سفرهم إلى تلك الدول.

ويهدف البيان التحذيري إلى "زيادة وعي الجمهور الإسرائيلي للتهديدات الإرهابية، في أماكن مختلفة في العالم والقيام بإجراءات مناسبة"، مؤكدًا أنه سيتم "تحديث قائمة تلك الدول بشكل متواصل".