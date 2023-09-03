مسؤول تركي: زيارة أردوغان لروسيا حيوية لاتفاق الحبوب

قال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة الخارجية والأمن إن أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيركزان خلال اجتماعهما يوم الإثنين على اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مع سعى أنقرة لإعادة موسكو إلى الاتفاق.

وأضاف عاكف جغطاي قليج في مقابلة تلفزيونية: "نلعب دورا رئيسيا هنا. نرى دعما قويا من أنحاء العالم لتفعيل ممر الحبوب".

وتابع قليج: "الوضع الحالي (لاتفاق الحبوب) سيناقش في القمة (غدا)الاثنين. نحن متحفظون لكننا نأمل في تحقيق النجاح لأن هذا الوضع يؤثر على العالم بأسره".

وأوضح قليج أن أنقرة تدرك التعقيدات الفنية المحيطة بالاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحبوب الروسية وآليات الدفع. وقال إن المشكلة تتعلق كذلك بأنظمة الدفع الدولية مثل سويفت، مما يشكل تحديا متعدد الأوجه.

وأردف: "هنا قرار الزعيم الروسي مهم. أعتقد أن الاجتماع الثنائي بين الرئيس أردوغان وبوتين سيلعب الدور الأكثر أهمية في هذه القضية".