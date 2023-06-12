جندي سابق.. روسيا توقف أمريكيا بتهمة تهريب مخدرات

وذكر بيان قضائي نشرته محاكم الاختصاص العام في موسكو على تطبيق تيليغرام "في 10 يونيو 2023، اتخذت محكمة خاموفنيكي الجزئية في موسكو إجراء لتقييد حقوق مواطن أمريكي".

وأضاف البيان "سيبقي المظلي السابق والموسيقي، المتهم بالاتجار في المخدرات بمشاركة شبان، محتجزا حتى السادس من أغسطس 2023".

ولم يتضح حتى الآن ما إن كان للمتهم محام. ولم تتمكن رويترز من الوصول إليه للحصول على تعليق وهو رهن احتجاز السلطات الروسية. ولم ترد الفرقة الموسيقية التي كان عضوا بها على رسائل لطلب التعليق.

وقال تلفزيون (آر.إي.إن) إن الشرطة عثرت على مادة مشبوهة في شقة ليك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بالتقارير عن إلقاء القبض على مواطن أمريكي في موسكو في الآونة الأخيرة" مضيفا أن الوزارة عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج "تسعى إلى تقديم (المساعدة) القنصلية له في أسرع وقت ممكن وتعمل على تقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أنه في حالة إدانته فقد يواجه ليك السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، لرويترز إن فرقة الروك التي كان ليك عضوا بها لم تقدم أي حفل موسيقي منذ 2019.

عندما وصل ليك إلى موسكو في البداية، عمل معلما للغة الإنجليزية وكان يساعد في ترجمة الأغاني للفرق الموسيقية الروسية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، طلبت الولايات المتحدة مرارا من مواطنيها مغادرة روسيا خوفا من احتمال تعرضهم لمخاطر الاحتجاز التعسفي أو المضايقات من وكالات إنفاذ القانون الروسية.