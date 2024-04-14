خبير: إيران تستخدم طائرات "شاهد 238" في هجومها ضد إسرائيل

كشف خبير عسكري عراقي عن استخدام إيران لأول مرة طائرات "شاهد 238" العاملة بالمحرك النفاث في الهجوم الذي شنته ضد إسرائيل.

وقال الخبير العسكري علي الشمري لـ"إرم نيوز"، إن "طائرات شاهد 238 هي أحدث النسخ المطورة من طائرات شاهد إيرانية الصنع، وهي تشبه سابقاتها من حيث الشكل، لكنها تستخدم المحرك النفاث على خلاف النسخ السابقة".

وأضاف أن "تزويد طائرات شاهد بمحرك نفاث يجعلها أسرع بكثير من النسخ السابقة، ويمكنها من قطع مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 2500 كيلومتر".

وبين الخبير أن "استخدام إيران لهذا النوع من الطائرات في الهجوم على إسرائيل مدروس بشكل دقيق، حيث يعي الحرس الثوري الإيراني مدى القدرات الدفاعية الإسرائيلية على التصدي للأهداف الجوية، سواء بشكل مباشر للصواريخ او عن طريق أجهزة التشويش، لكن شاهد 238 تتمتع بأنظمة ملاحة وتوجيه متطور يستخدم ثلاث بدائل للتوجيه تمكنها من الإفلات من الرصد والاستهداف".