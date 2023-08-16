توضيح أمريكي بشأن "الجندي الهارب" في كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها لا تستطيع التحقق من تصريحات تنسبها كوريا الشمالية إلى الجندي ترافيس كينج، موضحة أنها ما زالت تركز على عودته سالما.

وكانت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أفادت أن الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، الذي عبر الحدود إلى الشمال من كوريا الجنوبية في 18 تموز/يوليو، يريد اللجوء هناك أو في مكان آخر بسبب "سوء المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري".

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "أولوية الوزارة هي إعادة الجندي كينغ إلى الوطن، ونحن نعمل عبر جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه النتيجة".