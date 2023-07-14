الدفاع الروسية تحذر السفن من ألغام بحرية أوكرانية في البحر الأسود‎

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قيادة أسطول البحر الأسود أصدرت تحذيرا للبحارة من خطر الألغام على الطريق الملاحي في شمال غرب البحر الأسود؛ بسبب اكتشاف لغم أوكراني غير خاضع للرقابة كان ينجرف هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أصدرت قيادة أسطول البحر الأسود تحذيرا للبحارة من وجود خطر ألغام على الطريق الملاحي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وكان التحذير بسبب اكتشاف لغم بحري أوكراني كان ينجرف دون حسيب ولا رقيب، ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة للسفن المدنية".

وأشارت الوزارة إلى أن "اللغم وضعته القوات البحرية الأوكرانية في بداية عام 2022 أثناء التفخيخ العشوائي لمياه البحر الأسود، مما شكل تهديدًا لسلامة الملاحة".

وذكرت الوزارة في بيانها: "في مارس 2022 تم العثور على لغمين أوكرانيين كانا مزروعين عند سواحل أوديسا ينجرفان باتجاه سواحل رومانيا وتركيا.. تم تجنب مأساة".