شاهد عمران خان في المستشفى بعد نجاته من الاغتيال
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا ومقاطع لرئيس الوزراء السابق عمران خان، من داخل المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.
وانتشرت صورة لعمران خان وهو يرقد على سرير العلاج في إحدى المستشفيات، التي نقل إليها، بعد هجوم مسلح هدف إلى اغتياله أثناء فعالية قادها خان للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد.
وظهر عمران خان في مقطع مصور وسط أنصاره في محاولة لمساعدته وكان يعرج على ساقه التي أصيبت خلال الهجوم.
ووقع الهجوم في وزير أباد على بعد 200 كيلومتر من العاصمة إسلام أباد.
وذكر عضو في حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه خان، أن عددا من زملائه أصيبوا أيضا وسط أنباء عن مقتل أحدهم.
وكان لاعب الكريكيت السابق خان البالغ من العمر 70 عاما يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وكان الموكب يضم مئات الأشخاص.