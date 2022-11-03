شاهد عمران خان في المستشفى بعد نجاته من الاغتيال

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا ومقاطع لرئيس الوزراء السابق عمران خان، من داخل المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.

وانتشرت صورة لعمران خان وهو يرقد على سرير العلاج في إحدى المستشفيات، التي نقل إليها، بعد هجوم مسلح هدف إلى اغتياله أثناء فعالية قادها خان للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد.