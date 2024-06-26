لم تأكل منذ 5 أيام.. احتجاج وزيرة هندية يتسبب بنقلها للمستشفى

ويقول حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي يتولى السلطة في الولاية المجاورة، إنه تقاسم كمية كافية من المياه، محمّلا حزب "آم آدمي" مسؤولية شح المياه.

وأشار حزب "آم آدمي" في منشور له على منصة "إكس" إلى تدهور صحة وزيرة المياه في دلهي.

وأوضح الحزب: "انخفض مستوى السكر في دمها إلى 43 عند منتصف الليل وإلى 36 عند الساعة 3 فجرا، وبعد ذلك نصح الأطباء بنقلها إلى المستشفى على الفور".

وأضاف: "لم تأكل (سينغ) أي شيء خلال الأيام الخمسة الماضية وهي مضربة عن الطعام إلى أجل غير مسمى لمطالبة حكومة ولاية هاريانا بالإفراج عن حصة دلهي من المياه".

وبسبب الوضع الصحي "المتدهور" للوزيرة أكد سانجاي سينغ، عضو البرلمان عن حزب "آم آدمي"، في تصريح لاحق لوسائل الإعلام المحلية، أن إضراب الوزيرة تم إلغاؤه، بعد طلب من الأطباء.

وأضاف أنهم سيواصلون إثارة قضية شح إمدادات المياه في البرلمان من خلال تعبئة أحزاب المعارضة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت المحكمة العليا في الهند حكومة ولاية هيماشال براديش بالإفراج عن المياه الفائضة لديها إلى دلهي.

كما وجهت المحكمة حكومة ولاية هاريانا بضرورة تسهيل تدفق المياه الفائضة الصادرة عن ولاية هيماشال براديش، حتى تصل إلى عاصمة البلاد، بحسب الصحيفة.