ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن "تأثره" غداة مقتل مراهق على يد شرطي، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس.
ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، عن ماكرون، أقواله، داعيًا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في "نانتير - غرب باريس" حيث كان يقيم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا والذي قتل الثلاثاء، لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية للشرطة الفرنسية.
وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق كان يقود سيارة مستأجرة عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف الفرنسية إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
وأضاف مكتب الادعاء في "نانتير" أن "الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل".
وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".
وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".
واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز، في مقابلة مع تلفزيون "بي أف أم" أن "تصرف الشرطي يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.
وقال ياسين بوزرو، محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد".
ومساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع "نانتير" وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وأعلنت السلطات الفرنسية أن 9 أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب.