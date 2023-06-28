ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق كان يقود سيارة مستأجرة عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف الفرنسية إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف مكتب الادعاء في "نانتير" أن "الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل".

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".

وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".