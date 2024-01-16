طهران: هجوم أربيل إجراء للدفاع عن حكم إيران

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني، الليلة الماضية، على مواقع في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق "إجراء من أجل الدفاع عن حكم إيران وأمنها".

وقال كنعاني في تصريح نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "تم الإجراء من أجل الدفاع عن حكم البلاد وأمنها، لمواجهة الإرهاب، وجزء من عقوبة الجمهورية الإسلامية العادلة ضد الغزاة"، بحسب تعبيره.

من جهته، أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في تغريدة له عبر "إكس"، إلى أن ما قام به الحرس الثوري يأتي تذكيرا للولايات المتحدة وإسرائيل ومن وصفهم بـ"الإرهابيين الداعمين" لهما، بأن "عصر الضرب والهروب قد انتهى"، وفق تعبيره.