انتهاء واقعة اختطاف واحتجاز رهائن في البرازيل

انتهت عملية احتجاز ركاب حافلة رهائن في المحطة الرئيسة في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، الثلاثاء، باستسلام المنفّذ الذي كان قد فتح النار وأصاب شخصين بالرصاص، وبتحرير الرهائن، وفق الشرطة.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الشرطة العسكرية الكولونيل ماركو أندرادي، قوله: "إن محتجز الرهائن سلّم نفسه وتم توقيفه وتحرير كل الرهائن وعددهم 17 شخصاً وهم في أمان".

وكانت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو قد أعلنت في بيان أنه تم تطويق المنطقة، وأن عناصر نخبة في كتيبة العمليات الخاصة "يجرون مفاوضات في الموقع".

وقالت الشرطة "أطلق رجل النار على شخصين واحتجز رهائن في حافلة في محطة نوفو ريو للحافلات"، وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات بثّتها قناة "غلوبو نيوز" حالا من الفوضى السائدة في المحطة الواقعة في وسط ريو التي تنطلق منها الحافلات إلى كل أنحاء البرازيل.

وروى شاهد للمحطة أن "رجلًا سحب مسدسًا وراح يطلق النار ثم دخل الحافلة. لدي صديقان في هذه الحافلة، والجميع يائسون، ولا نعرف ماذا سيحدث".

في العام 2000، أسفرت عملية احتجاز رهائن في حافلة في منطقة سكنية في ريو دي جانيرو عن مقتل شخصين.

وأحدثت الواقعة صدمة في البرازيل؛ إذ غطّت وسائل الإعلام لساعات طويلة مباشرة على الهواء وقائعها التي استوحي منها فيلم "لاست ستوب 174" (Last stop 174) الذي صدر، في العام 2008.

وفي العام 2019، أطلقت الشرطة النار على خاطف مسلّح بما تبيّن لاحقًا أنها بندقية زائفة وأردته بعد أن احتجز ركاب حافلة رهائن لساعات عدة على جسر رئيس يربط المدينة ببلدة نيتيروي.