يفغيني بريغوجين.. من بائع نقانق إلى زعيم تمرد

بائع نقانق

ومع تصريحاته الإعلامية الحادة ولغته "البذيئة" ووجوده المتكرر بالقرب من خطوط المواجهة، يعد بريغوجين حليق الرأس أحد أكثر وجوه الحرب ظهورا، إذ جند الآلاف من السجناء الروس للقتال في صفوف فاغنر ودخل في خلاف علني مع وزارة الدفاع حول الخطط العسكرية وإمدادات الذخائر.

ولم يتضح مدى قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنهما يعرفان بعضهما البعض وكلاهما وُلد وترعرع في مدينة سان بطرسبرج.

وبعد قضاء عقوبة السجن لفترة طويلة في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ بريغوجين بيع النقانق في مسقط رأسه.

وسرعان ما شرع في زيادة أسهمه في سلسلة متاجر، ليفتتح في نهاية المطاف مطعمه وشركته الخاصة لخدمات التموين والضيافة.

وحقق مطعمه شعبية بسبب طعامه الشهي وسرعان ما استضاف كبار الشخصيات بالمدينة ومنهم فلاديمير بوتين نائب رئيس بلدية مدينة سان بطرسبرج آنذاك.

ومن ذلك المنطلق، بدأت شركة (كونكورد) لخدمات التموين المملوكة لبريغوجين بالفوز بعقود التوريد للحكومة لترتقي بعملياتها التشغيلية إلى مستوى أكبر بكثير.

فاغنر

واعترف بريغوجين في أيلول/ سبتمبر الماضي، بأنه أسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وكان ذلك الاعتراف أول تأكيد علني بصلته بالمجموعة كان قد أنكرها سابقا ورفع دعوى قضائية ضد صحفيين بسبب إعدادهم تقارير حول ذلك الأمر.

وخاضت فاغنر معارك في ليبيا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ودول أخرى كثيرة.

قدمت فاغنر الدعم أيضا للانفصاليين المدعومين من روسيا والذين استولوا في 2014 على جزء من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

واستولت المجموعة الشهر الماضي على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا بعد قتال يعد من أكثر المعارك دموية خلال الحرب.