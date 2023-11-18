تقرير: موجة نزوح غير مسبوقة في مالي

خلّفت عمليات الجيش المالي ومجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية في مدينة كيدال شمال البلاد موجة نزوح غير مسبوقة، وفقًا لما ذكرت "دوتشي فيلا" الألمانية، التي قالت إن بعض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وصفوا النساء بـ"غنائم الحرب".

وفي الـ15 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت حكومة مالي قرارا بحظر تجول ليلي بدءًا من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك لمدة 30 يومًا، لكن الحياة في مدينة كيدال بدأت تستعيد نسقها العادي بعد سيطرة الجيش المالي عليها.

وغادر العديد من التجار البلدة قبل وصول الجنود الماليين، ما تسبب في حدوث حالات سرقة ونهب للممتلكات، لكنّ مصير نساء كيدال، اللاتي يشعر بعضهن بالتهديد، يمثّل مصدرا للقلق أيضًا، وفق ما تؤكده منظمات دولية.

وفي تقريرها، الذي نُشر في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، قبل الاستيلاء على كيدال، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بالفعل عن زيادة بنسبة 116% في عدد النازحين في منطقة كيدال، ابتداء من شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى شهر سبتمبر/أيلول 2023.