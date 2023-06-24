لمواجهة غضب قائد "فاغنر".. آليات عسكرية تنتشر في موسكو (فيديو)

أظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام روسية انتشار آليات عسكرية روسية في العاصمة موسكو، عقب دعوة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" الجمعة، إلى "انتفاضة" على قيادة الجيش الروسي.

ويتهم قائد "فاغنر" الجيش الروسي باستهداف مواقع خلفية لقواته في أوكرانيا ما تسبب بمقتل عدد كبير من عناصره.

وفي رسالة صوتية توعد بريغوجين بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.