لمواجهة غضب قائد "فاغنر".. آليات عسكرية تنتشر في موسكو (فيديو)
أظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام روسية انتشار آليات عسكرية روسية في العاصمة موسكو، عقب دعوة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" الجمعة، إلى "انتفاضة" على قيادة الجيش الروسي.
ويتهم قائد "فاغنر" الجيش الروسي باستهداف مواقع خلفية لقواته في أوكرانيا ما تسبب بمقتل عدد كبير من عناصره.
وفي رسالة صوتية توعد بريغوجين بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.
وطالب بريغوجين الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته، مؤكدا أنّ عديد مقاتليه يبلغ 25 ألف عنصر، داعياً الروس، ولا سيّما عناصر الجيش، للانضمام إلى صفوف مقاتليه.
في غضون ذلك نفت موسكو مباشرة عبر وزارة دفاعها وزارة الدفاع اتّهامات بريغوجين، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق ضدّ قائد فاغنر بتهمة "الدعوة إلى تمرّد مسلّح".