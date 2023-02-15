إيران.. تأييد حكم بالسجن 9 سنوات ضد عالم الاجتماع سعيد مدني

وفي السابق، اعتقل سعيد مدني في آذار/ مارس عام 2000 مع بعض أعضاء "مجلس النشطاء الوطنيين"، وأفرج عنه بكفالة بعد 12 شهرا من السجن، ولكن في العام 2012 اعتقل مرة أخرى وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

وأجرى سعيد مدني أبحاثا مكثفة في مجال الحركات الاجتماعية بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية مثل الإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال.

ومن كتب هذا المؤلّف: "الحركات الاجتماعية والديمقرطة"، و"العنف ضد الأطفال في إيران"، و"عن الإعدام"، و"الإدمان في إيران"، وقد واجه في السنوات الأخيرة عقبات في نشر أبحاثه وإصداراته من قبل السلطات.

الإفراج عن ناشطة

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بالإفراج عن صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية "مزجان إيلانلو"، ونقلها إلى المستشفى بعد تدهور صحتها.

وقال موقع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه "تم الإفراج عن مزجان إيلانلو"، فيما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أنه "تم نقلها إلى المستشفى بسبب تدهور صحتها".

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران، بالسجن والغرامة المالية ضد صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية إيلانلو بتهم مختلفة من بينها "التجمع ضد أمن البلاد".

وحكمت "محكمة الثورة" بالسجن 10 سنوات و 74 جلدة على إيلانلو.