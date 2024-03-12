تداعيات واعتقالات في إيران بعد تصوير رجل دين فتاة "غير محجبة" (فيديو)

أثار رجل دين إيراني أزمة واسعة في البلاد بعد إقدامه على تصوير امرأة "غير محجبة" سرًّا بهاتفه في أحد المراكز الطبية بمدينة قم.

ويُظهر مقطع فيديو متداول للواقعة رجل الدين وهو يصور امرأة شابة تحمل طفلها دون الحجاب الإلزامي.

ونشرت شبكة إيران الدولية الفيديو للمرة الأولى يوم السبت الماضي، ثم أعيد نشره على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المرأة الشابة تجلس على الأرض مع طفل بين ذراعيها وتتكئ على الحائط، فيما يظهر رجل الدين وهو يصورها بهاتفه المحمول، قبل أن تشتبك المرأة معه بسبب تصرفه.