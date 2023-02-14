العراق.. لا اتفاقَ سياسيًّا على تعديل فقرات الدستور

وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي لـ"إرم نيوز"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توافق ما بين القوى السياسية بشأن تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، بل هناك انقسام في المواقف، خصوصًا أن هذا التعديل عملت عليه بعض الأطراف خلال السنوات الماضية، لكنها أخفقت بسبب الخلافات السياسية".

واعتبر الفتلاوي أن "الدستور العراقي، يحتاج إلى تعديل في بعض فقراته، خصوصًا أن هناك فقرات فيها الكثير من الثغرات، والدستور شُرّع بصورة سريعة في زمن الاحتلال الأمريكي، ولهذا هو بحاجة الى إعادة نظر، وفق التطورات التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة".

وأضاف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين الكتل والأحزاب بشأن تعديل الدستور العراقي مستمرة ومتواصلة، لكن لا اتفاق على ذلك وكل جهة لها رأي خاص بهذا التعديل، بل بعض الأطراف لها مصلحة سياسية وحزبية من بقاء الدستور دون أي تعديل".

الوقت لا يسمح

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "الوقت حاليًّا لا يسمح بإجراء أي تعديل على الدستور العراقي، خصوصًا أن هذا الملف عليه انقسام سياسي كبير، وهذا التعديل يحتاج إلى وقت كبير من أجل التفاوض والاتفاق، وأيضًا يحتاج إلى إجراءات فنية ومالية من أجل التهيئة للاستفتاء الشعبي للتصويت على تعديل بعض الفقرات الدستورية".

وبيّن كريم لـ"إرم نيوز": "حتى الآن لا يوجد اتفاق سياسي ولهذا هناك صعوبة بقضية تعديل الدستور العراقي، خصوصًا مع غياب عنصر فاعل وأساس في العملية السياسية وهو التيار الصدري، فيجب أخذ رأي التيار أيضًا بهذا الموضوع المهم والحساس".

وتوقع "تأجيل حراك تعديل الدستور العراقي، من جديد إلى الحكومة المقبلة، فهذا الملف يحتاج لوقت كبير للتفاوض والاتفاق".

وشكل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.