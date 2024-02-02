الأمن الكولومبي يطيح بـ"شبكة فساد" في الجيش

أفاد التقرير الصادر عن مكتب المدعي العام الكولومبي بأنه في 31 كانون الثاني/ يناير 2024، تم إلقاء القبض على 14 شخصا بينهم عسكريون ومتقاعدون، شكلوا شبكة فساد في الجيش الكولومبي لتجهيز الدفاتر العسكرية بطريقة غير نظامية واحتيالية، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، تتكون الشبكة من خمسة عاملين عسكريين وتسعة متقاعدين. ومنذ عام 2016، قاموا بمعالجة أكثر من 10.000 دفتر ملاحظات في جميع أنحاء كولومبيا.

وخلال التحقيق، جمع مكتب المدعي العام 500 ألف ساعة من التسجيلات الصوتية، و150 دليلا رقميا. بالإضافة إلى إجراء بحث انتقائي في قواعد البيانات، وعمليات التدقيق.