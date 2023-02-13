روسيا تبني خط أنابيب مياه بطول 200 كيلومتر إلى دونباس

ذكرت وكالة تاس للأنباء في وقت متأخر أمس الأحد أن متخصصين من وزارة الدفاع الروسية يعملون على بناء شبكة أنابيب مياه ستربط منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا بمنطقة دونباس داخل أوكرانيا.

وقالت موسكو العام الماضي أن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تشكلان منطقة دونباس الأوسع في أوكرانيا، أصحبتا من "الجمهوريات" التابعة لروسيا، في خطوة أدانها معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووصفتها بأنها غير قانونية.