روسيا.. سباق مع الزمن لإنقاذ عمال عالقين داخل منجم ذهب

أفادت السلطات الروسية، الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 13 من عمال المناجم محاصرون في منجم ذهب منهار في أقصى شرقي البلاد. وفق "أسوشيتد برس".

وقالت السلطات في مقاطعة أمور، إن جزءا من المنجم انهار في منطقة زيسك.

وذكرت وزارة الطوارئ أن 13 من عمال المناجم محاصرون، لكن مكتب المدعي العام الإقليمي قال إن ما يصل إلى 15 قد لا يزالون تحت الأرض.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن فرق الطوارئ تحاول الوصول إلى عمال المنجم الذين حُوصروا على عمق 125 مترًا عبر فتحة تهوية.

ولم يذكر المسؤولون سبب الحادث. ويتم إلقاء اللوم في معظم حوادث التعدين في الماضي على انتهاكات قواعد السلامة.