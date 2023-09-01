تقرير: تصريحات بن غفير العنصرية لا تختلف عن مثيلاتها لمؤسسي إسرائيل

لا تختلف تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "العنصرية" عن مثيلاتها الصادرة عن مؤسسي دولة إسرائيل، وفقًا لموقع ميدل إيست آي" البريطاني.

ومؤخرًا، برر بن غفير، في تصريحاته، القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين بقوله، إنه "من حقي وحق زوجتي وأطفالي التنقل بحرية في طرقات الضفة الغربية، وهذا أهم من حق العرب في التنقل بحرية هناك".

وأضاف "ميدل إيست آي": "لم تكن تصريحات بن غفير التي برر فيها القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين أكثر عنصرية من التصريحات والقوانين الصادرة عن الحكومات الإسرائيلية منذ العام 1948 أو حتى الصادرة عن الحركة الصهيونية قبل ذلك بأكثر من خمسين سنة".

وأكد الموقع البريطاني، أن "تفوق الحقوق الاستعمارية اليهودية على حقوق السكان الفلسطينيين كان دائمًا السمة المميزة للحركة الصهيونية.. وهناك أمثلة لا تحصى على هذا في التاريخ الإسرائيلي والصهيوني".

ويقول ثيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، إنه "يتوجب على المستعمرين اليهود مصادرة ممتلكات السكان الأصليين بلطف، وأن يحاولوا نقل السكان المفلسين عبر الحدود إلى بلدان العبور مع حرمانهم من الحصول على عمل في بلدنا.. ويجب أن تُنجز هاتان العمليتان بسرية وحذر شديدين".

أما الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي فقال: "ننوي استعمار بلد ضد رغبة سكانه؛ أي بالقوة". وقال أيضًا إن "التراب لا يعود لمن يمتلك أرضًا بل لمن لا يمتلك أي أرض".

ورغم إقرارهم بطبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين، يعي المستعمرون اليهود أن هذا أمر خطير جدًا في سياق الخطاب المعادي للاستعمار الذي برز في ستينيات القرن الماضي وقد ينفّر مناصري إسرائيل من الليبراليين الغربيين.

بينما يعتبر العديد من هؤلاء الغربيين، أن "تصريحات بن غفير وآخرين مؤذية، لأن ما يقوله اليمينيون والمستوطنون بكل صدق يكشف تاريخ الصهيونية وإسرائيل بأكمله، على أنه واحد متشابه، وهذا أمر يرغبون في إخفائه".

المصدر: موقع "ميدل إيست آي" البريطاني