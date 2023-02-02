احتجاز مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأوكرانية ضمن تحقيق في وقائع فساد

قال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن محكمة أصدرت أمرا باحتجاز نائب سابق لوزير الدفاع للاشتباه في تورطه بفساد.

ولم يذكر المكتب اسم المسؤول السابق، لكنه قال إنه يشتبه في ضلوعه في شراء مواد غذائية للوزارة بأسعار مبالغ فيها، ومعدات منخفضة الجودة للجيش الذي يتصدى للغزو الروسي.

ويأتي بيان المكتب بعد استقالة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الشهر الماضي، إثر تقرير صحفي زعم أن وزارة الدفاع اشترت أغذية بأسعار مبالغ فيها.