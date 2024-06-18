إشارة صوتية "مهمة" قد تحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية "MH370"

موقع طائرة بوينج 777

وقال التقرير إن الباحثين اقترحوا المزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الأصوات يمكن أن تساعد أخيرًا على تحديد مكان طائرة بوينج 777 المفقودة منذ 8 آذار/ مارس 2014، عندما اختفت وعلى متنها 239 شخصًا.

وأشار التقرير إلى أن تحطم طائرة وزنها 200 طن بسرعة 200 متر في الثانية يحرر طاقة حركية تعادل هزة أرضية صغيرة، وهذا قوي بما يكفي ليتم تسجيله بواسطة السماعات المائية على بعد آلاف الأميال.

وكشف الباحثون أن هناك محطتين صوتيتين مائيتين قادرتان على اكتشاف مثل هذه الإشارة، إحداهما في كيب ليوين غربي أستراليا، والثانية في إقليم دييغو جارسيا البريطاني في المحيط الهندي، وتم إنشاؤهما كجزء من نظام المراقبة للإشراف على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكان كلا الموقعين يعملان في الوقت الذي يُعتقد فيه أن الطائرة MH370 قد تحطمت في المحيط الهندي، وفقاً للتقرير.

إشارات ضغط مميزة

ولفت التقرير إلى أن هذه المحطات تقع على بعد عشرات الدقائق من زمن انتقال الإشارة من القوس السابع، وهي منطقة بحث تقع على بعد 1200 ميل غربي بيرث، تم تحديدها بواسطة آخر اتصال بين القمر الصناعي والطائرة.

وأشار التقرير إلى أن المحطات المائية الصوتية رصدت سابقًا إشارات ضغط مميزة من حوادث الطائرات، بالإضافة إلى الزلازل ذات الأحجام المختلفة على مسافات تزيد على 3000 ميل.

ويعتقد فريق البحث أن إجراء المزيد من الأبحاث يمكن أن يحل اللغز بطريقة مماثلة لكيفية العثور على غواصة تابعة للبحرية الأرجنتينية "ARA San Juan"، في قاع البحر، بعد عام من انفجار داخلي أدى إلى سقوطها في أعماق جنوب المحيط الأطلسي، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.