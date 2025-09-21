طالبان: إعادة قاعدة باغرام لواشنطن "مستحيل"

أكد مسؤول في حكومة طالبان الأفغانية، أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية "مستحيل"، وذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلاد بعقوبات لم يحددها في حال لم تتم إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وقال قائد الجيش الأفغاني، فصيح الدين فطرت: "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية"، بحسب تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وأضاف "أن الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".

وكان ترامب، توعد حركة "طالبان"، وطالبها بإعادة تسليم قاعدة "باغرام" الجوية للولايات المتحدة.

وبعث ترامب تهديداً صريحاً، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، الولايات المتحدة الأمريكية، فستحدث أمور سيئة".



