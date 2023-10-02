شِراك أوكرانية خادعة تستنزف الذخيرة الروسية

بما وصفته بـ "الشِراك الخادعة"، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن القوات الأوكرانية تضلل القوات الروسية لإهدار ذخيرتها.

التقرير الذي نشرته الصحيفة يقول إن القوات الروسية دمرت في أرض المعركة نحو نصف المعدات التي أنتجتها شركة "ميتانفيست" الأوكرانية لحساب الجيش الأوكراني، مؤكدا أن المسؤولين في الشركة يريدون من القوات الروسية استهداف المزيد من هذه المعدات.

ويوضح التقرير أنه في مشغل يقع وسط أوكرانيا ينهمك العمال في صناعة أجزاء من مدافع الهاوتزر ومحطات الرادار ومدافع المورتر، وأن هذه جميعها "مزيفة" يتم صنعها من الرغوة البلاستيكية الصلبة ومعدات السباكة والخردة، حيث تنتج الشركة نسخا مقلدة ذات جودة عالية تعمل كشِراك تمويه سعيا وراء استدراج النيران الروسية.

يقول أحد العاملين في المشغل، بحسب التقرير، إنه عندما يتم وضع هذه الشراك على طول أماكن محددة على خط الجبهة فإنها تجذب انتباه العدو.

وقال قائد فصيل أوكراني إن وحدته استخدمت الشراك لتحديد مواقع إطلاق نيران المدافع الروسية، وذلك لكي يتسنى للقوات الأوكرانية استهدافها.