شِراك أوكرانية خادعة تستنزف الذخيرة الروسية
بما وصفته بـ "الشِراك الخادعة"، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن القوات الأوكرانية تضلل القوات الروسية لإهدار ذخيرتها.
التقرير الذي نشرته الصحيفة يقول إن القوات الروسية دمرت في أرض المعركة نحو نصف المعدات التي أنتجتها شركة "ميتانفيست" الأوكرانية لحساب الجيش الأوكراني، مؤكدا أن المسؤولين في الشركة يريدون من القوات الروسية استهداف المزيد من هذه المعدات.
ويوضح التقرير أنه في مشغل يقع وسط أوكرانيا ينهمك العمال في صناعة أجزاء من مدافع الهاوتزر ومحطات الرادار ومدافع المورتر، وأن هذه جميعها "مزيفة" يتم صنعها من الرغوة البلاستيكية الصلبة ومعدات السباكة والخردة، حيث تنتج الشركة نسخا مقلدة ذات جودة عالية تعمل كشِراك تمويه سعيا وراء استدراج النيران الروسية.
يقول أحد العاملين في المشغل، بحسب التقرير، إنه عندما يتم وضع هذه الشراك على طول أماكن محددة على خط الجبهة فإنها تجذب انتباه العدو.
وقال قائد فصيل أوكراني إن وحدته استخدمت الشراك لتحديد مواقع إطلاق نيران المدافع الروسية، وذلك لكي يتسنى للقوات الأوكرانية استهدافها.
تحديات جديدة
ولطالما كان الخداع أداة مهمة في الحروب على مدار التاريخ، لكن الحرب في أوكرانيا جاءت بتحديات جديدة، وفق التقرير الذي يقول إنه يمكن للتقدم التقني الحاصل في التصوير الحراري كشف أهداف غير مرئية للعين المجردة، أو كشف أشياء مزيفة كالدمى الخاملة.
ويضيف التقرير أن الطائرات المسيرة الرخيصة الثمن توفر للجيوش القيام بعمليات المراقبة والاستطلاع على نطاق واسع في الوقت الفعلي المباشر، وهو أمر يعقّد من الأساليب القديمة لتجميع النسخ المقلدة من المعدات.
وفقا للتقرير، يقول المحاربون إنه في ضوء احتمالية تعرض كل شيء في أرض المعركة للمراقبة، فإن الخداع يصبح أكثر صعوبة وأكثر حرجا.
ويؤكدون أنه يمكن للشراك الخادعة أن تساعد في تضليل العدو بشأن خطط الهجوم أو جعله يعتقد أن منطقة ما محمية بشكل أفضل مما هي عليه بالفعل، ما يؤدي إلى ردع الهجوم.
ويبقى من غير الواضح كم هو اتساع نطاق استخدام الشراك الخادعة في أوكرانيا، ويرفض الجيش الأوكراني من جانبه التعليق على استخدامها لأسباب تتعلق بأمن العمليات، بحسب الصحيفة.
معايير موحدة
وفي شرح لآلية تصنيع "الشراك"، قال التقرير إن العاملين في المشغل يبدؤون عمليات التصنيع من خلال طباعة صور الأسلحة والمعدات من الإنترنت، وتحليل الكيفية التي ستتم بها محاكاة المعدات الكبيرة الحجم من مواد خفيفة الوزن. ومن أجل توحيد الإنتاج بشكل معياري، صنع العاملون "استنسلات" من الخشب الرقيق لنقش مكونات الكتل المصنوعة من الرغوة. ويؤدي استخدام مكونات خفيفة الوزن إلى إنتاج أجزاء متحركة نسبيا تمكن القوات من تجميعها بسرعة في أرض المعركة.
للعين غير المدربة، يبدو شَرَك مدفع هاوتزر مكتمل التجميع كأنه يشبه تماما المدافع المتموضعة على الجبهة ضد القوات الروسية. وعند لمسها تبدو إسفنجية بعض الشيء.
ويستغرق العاملون في إنتاج نسخة مقلدة من مدفع هاوتزر الأوكراني دي-20 أربعة أيام، في حين يتطلب إنتاج نسخة مقلدة من مدفع هاوتزر الأمريكي م777 أسبوعين. وأكثر أنواع الشراك الخادعة التي تتطلب عملا مكثفا هو رادار 35D6 الذي يستغرق إنتاجه شهرا بسبب حجمه وتعدد أجزائه.
ويتم صنع مدفع المورتر من أنبوب صرف صحي مثبت على طبق قمر صناعي غير مهمل.
وتشمل منتجات الشركة المطاطية المصنعة من الحرير الاصطناعي أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وراجمات الصواريخ المتنقلة هيمرز ودبابات ليوبارد 2 وأنظمة صواريخ سام-8 أرض جو.
ويمكن طي دبابة ليوبارد في حقيبة ظهر، ويستغرق نفخها عشر دقائق، باستخدام مضخة هواء.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية