نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماما"

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على "إكس" اليوم الاثنين أن استهداف قادة حركة حماس في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تعتزم مهاجمة قادة حماس في الدوحة قبل تنفيذ الضربة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة حماس في قطر قبل وقوع ضربة الأسبوع الماضي.



