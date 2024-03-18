تقرير: إجماع الديمقراطيين والجمهوريين حول الشؤون الخارجية أضر بمكانة أمريكا

وقال إنه في الوقت نفسه، من السهل أن نرى أن خطابات وقرارات القادة في كلا الحزبين الرئيسين لا تسترشد في كثير من الأحيان باحترام الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

وأضافت: "لكنهم يسبغون النزعة العسكرية على تلك الخطابات، بالإضافة للتفكير الجماعي، وجشع وقوة مصالح الشركات، وخاصة في إطار التهديد الذي تشكله الصين، وفي النمو المستمر للمجمع الصناعي العسكري".

ونتيجة لذلك؛ أضافت المجلة: "أصبحت الولايات المتحدة معزولة على نحو متزايد، ليس فقط عن الدول الأفقر في العالم النامي، بل أيضاً عن العديد من حلفائها القدامى في العالم الصناعي".

وخلصت إلى أنه "يجب إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية بشكل جذري، ويبدأ القيام بذلك بالاعتراف بإخفاقات الإجماع بين الحزبين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورسم رؤية جديدة تركز على حقوق الإنسان، والتعددية، والتضامن العالمي".