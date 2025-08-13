اعتقال رئيس وزراء مالي الأسبق شوغيل مايغا بتهم فساد

قال محامي رئيس وزراء مالي الأسبق، شوغيل كوكالا مايغا، إن موكله أُودع الحجز يوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالفساد، في وقت كثف فيه المجلس العسكري الحاكم في البلاد حملة اعتقال كبار السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المحامي، شيخ عمر كوناري، لوكالة أسوشيتد برس أن مايغا خضع للاستجواب في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، وذلك في إطار تحقيق بشأن مزاعم إساءة استخدام ممتلكات عامة.

وقال كوناري: "رئيس الوزراء الأسبق شوغيل كوكالا مايغا أُودع الحجز من قبل ضباط الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية"، مضيفا: "نطعن في احتجازه لأن رئيس الوزراء الأسبق ليست لديه أي نية لمغادرة البلاد أو إتلاف الأدلة".

وكان مايغا قد أُقيل من منصبه في نوفمبر 2024، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري بسبب تأجيل الانتخابات، وواصل بعد إقالته توجيه الانتقادات للنظام عبر وسائل الإعلام.