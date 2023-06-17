غوتيريش: صندوق النقد والبنك الدوليان بحاجة لـ"تغييرات كبيرة"
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مطالبًا بـ"إجراء تغييرات كبيرة" في المؤسستين.
وشدد على أهمية تصحيح ما وصفها بـ"الأخطاء التاريخية، والتحيز، والظلم المتأصل في الهيكل المالي الدولي الحالي". مؤكدًا أن استجابة صندوق النقد والبنك الدولي لجائحة كوفيد تعد "فشلًا صارخًا" ترك عشرات الدول مثقلة بالديون.
واعتبر غوتيريش، أن "صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية بدلًا من الدول الفقيرة"، وفق قوله.
تأتي تصريحات أمين عام الأمم المتحدة قبل اجتماعات دعا إليها الرئيس الفرنسي في باريس، يومي الخميس والجمعة، لمعالجة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وقضايا أخرى.
ولم يعلّق أي من صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، حتى الآن، على انتقادات أمين عام الأمم المتحدة ومقترحاته.